Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Überfall auf Geldtransporter - Folgemeldung und Fahndungsaufruf

Ratzeburg (ots)

14. April 2025 | Kreis Stormarn | 21.03.2024 - Reinbek

Wie bereits berichtet kam es am 21. März 2025, gegen 14.00 Uhr in der Liebigstraße Am Famila-Markt in Reinbek zu einem Überfall auf einen Geldtransporter. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5997630 Intensive Ermittlungen führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter. Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat nun ein Hinweisportal eingerichtet und bittet um weitere Zeugenhinweise. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat eine Belohnung von 3.000 Euro ausgelobt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich die drei unbekannten Täter bereits seit ca 10.30 Uhr im Famila-Markt auf und flüchteten nach der Tat mit einem roten Kleinwagen, der im Schneewittchenweg parkte. Während ihres über dreistündigen Aufenthaltes am späteren Tatort wurden die Täter von vielen Zeugen wahrgenommen. Daher vermutet die Polizei, dass einige Zeugen vielleicht auch unabsichtlich Bildaufnahmen der Täter erstellt haben und bittet um Mithilfe und Übermittlungen der Dateien.

Sowohl im Famila-Markt, als auch bei der Tatausführung und anschließenden Flucht wurden durch Überwachungskameras Bilder der Täter aufgezeichnet.

Da die bisherigen Ermittlungsmaßnahmen nicht zur Identifizierung und Ergreifung der Tatverdächtigen führte, wendet sich die Kriminalpolizei auf richterliche Anordnung des Amtsgerichtes Lübeck mit diesen Überwachungskamerabilder an die Öffentlichkeit. Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung und Überführung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Lübeck eine Belohnung in Höhe von insgesamt 3.000,00 EUR ausgelobt.

Die Polizei hat zudem folgende Fragen:

Haben Sie die Tat oder das Fluchtfahrzeug beobachtet? Haben Sie am 21.03.2025 zwischen 10:15 Uhr und 14:15 Uhr am Tatort oder im Schneewittchenweg mit einem Mobiltelefon oder einer Dashcam Bildaufnahmen gemacht? Hier interessieren sich die Ermittler auch für solches Bildmaterial, bei dem die Täter oder das Fluchtfahrzeug zufällig im Bildrand oder im Hintergrund aufgenommen wurden.

Vorhandene Video- oder Bildaufnahmen können über das eingerichtete Hinweisportal der Polizei Schleswig-Holstein unter https://sh.hinweisportal.de/ hochgeladen werden. Über den beigefügten QR-Code ist eine Weiterleitung ebenfalls möglich. Für telefonische Hinweise erreichen sie die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Rufnummer 04531/501-852 oder wenden sich an jede andere Polizeidienststelle.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

