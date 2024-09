Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 08.09.2024

Heinsberg (ots)

Delikte:

Heinsberg-Eschweiler - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Donnerstag, 29.08.2024 bis Samstag, 07.09.2024, 13.00 Uhr hatten die Geschädigten ihr Einfamilienhaus in der Hülhovener Straße verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellten sie einen Einbruch fest. Noch unbekannte Täter gelangten über ein Terrassenfenster in das Haus. Auf der Suche nach Wertgegenständen brachen die Täter im Haus einen Tresor auf, in dem jedoch nur Dokumente gelagert wurden. Nach ersten Feststellungen wurde lediglich ein Samowar (ursprünglich russische Teemaschine/kunstvoller Heißwasserbereiter) entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Verkehrsunfälle:

Heinsberg-Oberbruch - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss mit anschließender Flucht

Am Sonntag (08.09.2024) kam es gegen 02.50 Uhr in der Niethausener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Hückelhoven kam mit seinem Pkw im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Laterne und kam anschließend im Vorgarten eines Hauses zum Stillstand. Der Fahrer und seine 45-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. Unmittelbar nach der Kollision flüchteten beide Insassen, sie konnten jedoch durch Polizeikräfte im Nahbereich festgestellt werden. Der Fahrer wurde einer Polizeiwache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der Fahrer gar keinen hatte. Der entstandene Sachschaden am Pkw war erheblich, die Laterne wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Boden gerissen und der Vorgarten wurden ebenfalls nicht verschont. Der Pkw wurde durch die Polizei sichergestellt, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

