API-TH: Pkw steht in Vollbrand

Erfurt (ots) - Am heutigen Sonntagmorgen gingen kurz nach 5 Uhr mehrere Notrufe über einen Geisterfahrer auf der A 71 auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen bei der Polizei ein. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer aus Thüringen fuhr mit seinem Pkw Ford an der AS Erfurt-Gispersleben auf die A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen auf. Laut einem dahinter fahrenden Zeugen wendete der Fahrzeugführer unmittelbar nach Auffahren auf ...

