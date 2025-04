Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mit geklauten Kennzeichen, ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs

Ratzeburg (ots)

11. April 2025| Kreis Stormarn | 10.04.2025 - BAB 1 / Bad Oldesloe

Gestern Mittag (10.04.2025) hat eine Streife des Polizei-Autobahnreviers Bad Oldesloe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit geklauten Kennzeichen an seinem Fahrzeug, ohne Führerschein und mit fehlender Haftpflichtversicherung unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Gegen 13.00 Uhr stoppten die Beamte auf der BAB 1 bei Bad Oldesloe, in Fahrtrichtung Hamburg einen Mitsubischi Galant, um den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen. Der 26-jährige Fahrzeugführer konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen. Zudem waren an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die im Februar 2025 durch Diebstahl in Hamburg abhanden gekommen sind - diesen Umstand konnte der Mecklenburger nicht erklären. Über die vorhandene Fahrgestellnummer seines Pkw wurde dann ermittelt, dass das geführte Fahrzeug auch gar nicht pflichtversichert ist.

Seinen Pkw musste der Malchiner stehenlassen, die Kennzeichen wurden sichergestellt.. Der Beschuldigte wird sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell