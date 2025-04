Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Neue Masche bei Betrügern?

Ratzeburg (ots)

10. April 2025| Kreis Stormarn | 09.04.2025 -Trittau / Brunsbek

Die angewendeten Maschen bei Schockanrufen oder auch bei falschen Polizeibeamten sind vielfältig und ändern sich täglich.

Erfreulicher Weise erkennt eine Vielzahl der Opfer den Betrug dahinter und beenden diese Telefonate.

Auch in Brunsbek erhielt nun eine Anwohnerin einen fingierten Anruf. Der Betrüger stellte sich ihr mit dem vollständigen Namen eines seit Jahren bei der Trittauer Polizei ermittelnden Beamten vor. Da die Bürgerin den Beamten kennt, sprach diese ihn direkt auf sein Anliegen an und auf ihre letzte Begegnung. Dieser Umstand verunsicherte offensichtlich den Betrüger, so dass er umgehend auflegte. Durch einen Rückruf direkt bei dem Beamten in Trittau wurde schnell klar, dass hier ein Betrüger angerufen hatte.

Im Bereich des Tätigkeitsfeldes der Trittauer Polizeiwache kam es offensichtlich zu mehreren solchen Anrufen.

Die Polizei rät hier zur besonderen Obacht. Wenn Sie Zweifel an der Echtheit erhaltenen Anrufe seitens der Polizei haben, wählen sie selbständig die Ihnen bekannte Telefonnummer Ihrer Polizeiwache.

