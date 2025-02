Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rotlichtfahrt mit 2 Verletzten

Ulm (ots)

Am Samstagabend gegen 20 Uhr überfuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer eine rot anzeigende Ampel an der Kreuzung Blaubeurer Straße / Jägerstraße in Fahrtrichtung Blaustein in Ulm und verursachte einen Verkehrsunfall. Er stieß mit einem ordnungsgemäß kreuzenden VW Sharan zusammen und schleuderte diesen gegen ein Verkehrszeichen. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde noch ein an der Kreuzung stehender Seat Cupra beschädigt. Im VW Sharan befanden sich der 36-jährige Fahrer, die 32-jährige Beifahrerin und die 5 und 7-jährigen Kinder. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Verursacher blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 15500 EUR, zudem wurde noch ein Verkehrszeichen beschädigt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm erwarten den Verursacher nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Zudem wurde der Führerschein des Fahrers noch an der Unfallstelle beschlagnahmt.

