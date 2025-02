Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - 6 Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ulm (ots)

Am Samstagabend gegen 18:07 Uhr befuhr ein 37-Jähriger Peugeot-Fahrer die K1438 von Hausen in Richtung Unterböhringen. An einer Kuppe begann er trotz Unübersichtlichkeit einen anderen Pkw zu überholen. Hierbei kam ihm dann der 33-Jährige Fahrer eines BMW entgegen und es kam zu einem Fronttalzusammenstoß. Im Fahrzeug des Verursachers befanden sich er und seine 7-jährige Tochter, diese wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, der Fahrer selbst wurde schwer verletzt. Im BMW befanden sich zum Fahrer noch eine 31-jährige Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von 1 und 10 Jahren. Durch den Unfall wurden diese zum Teil schwer verletzt und kamen zur weiteren Untersuchung in die Klinik am Eichert. Aufgrund des erheblichen Ausmaßes des Unfalles waren mehrere Rettungsfahrzeuge, Notärzte und Fahrzeuge der Feuerwehr Hausen im Einsatz um die Personen und Fahrzeuge zu versorgen. Die Straße war aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis ca. 20 Uhr voll gesperrt und war danach halbseitig befahrbar.

Aufgrund des Überholens an einer unübersichtlichen Stelle und die hierdurch zum Teil schwer verletzten Personen wurde Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm gehalten. Diese bejahte eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Fahrer wurde noch an der Unfallörtlichkeit der Führerschein entzogen.

