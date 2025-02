Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Reifenstecher festgenommen

Seine Wut lies ein 30jähriger am Freitagabend an mindestens zwei Autos und Fahrrädern in Langenau aus

Die gute Nachricht ist, dass der 29jährige durch das beherzte Verhalten von Zeugen nach seinen Taten festgenommen werden konnte. Der Mann hatte sich zuvor mit einem 25jährigen Mann und einem 46jährigen Taxifahrer aus bislang unbekannten Gründen in einem Restaurant in der Hindenburgstraße gestritten und diese bedroht. Der 25jährige Geschädigte rief daraufhin die Polizei. Noch vor Eintreffen der Streife verließ der Streithahn die Örtlichkeit. Die Zeugen verfolgten den Agressor und konnten beobachten, wie er in der Angertorstraße an einem geparkten Audi A6 den vorderen rechten Reifen zerstach. Im Bereich der Freistegstraße und beim Robert-Bosch-Gymnasium warf er jeweils ein Fahrrad um. In der Bahnhofstraße machte er sich abermals an einem Nissan Micra zu schaffen und zerstach dien hinteren rechten Reifen. Kurze Zeit danach wurde der Mann von einer Streife des Polizeireviers Giengen festgenommen. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme hatte er sich seines Tatwerkzeuges bereits entledigt. Nach aktuellen Erkenntnissen dürfte es sich dabei um ein Messer gehandelt haben. Trotz einer Absuche seines Laufweges konnte dieses nicht aufgefunden werden. Aufgrund seines noch immer aggressiven Verhaltens wurde der Mann einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte übergeben. Um sein Mütchen zu kühlen musste der 29jährige die Nacht in der Zelle verbringen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0350638)

