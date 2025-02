Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Auto brennt

Am Freitagfrüh schlugen bei Geislingen a.d. Steige Flammen aus dem Motorraum eines BMW.

Kurz nach 2.30 Uhr war der Fahrer eines BMW in der Oppinger Straße unterwegs. Der Mann war auf dem Weg zur Arbeit, als plötzlich der Motor während der Fahrt ausging. Der BMW stoppte und es leuchteten sämtliche Warnleuchten im Armaturenbrett auf. Weiterhin drang Rauch und Brandgeruch aus dem Motorraum. Nur kurz darauf schlugen dem Besitzer Flammen aus dem Motorraum entgegen. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Feuerwehr verständigen. Die kam und löschte den brennenden BMW. An dem konventionell betriebenen Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein Abschlepper barg den BMW. Die Polizei geht von einem technischen Defekt im Motorraum aus.

