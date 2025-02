Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Donnerstag achtete eine 23-Jährige in Biberach nicht auf den Verkehr neben ihr.

Um kurz vor 17 Uhr war die Fahrerin des Renault in der Ulmer Straße unterwegs. Sie wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah wohl einen neben ihr fahrenden BMW. Der wurde von einer 33-Jährigen gelenkt. Beide Autos stießen seitlich zusammen. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Durch den Unfall entstand am Renault ein Schaden von rund 1.000 Euro, am BMW von ca. 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

