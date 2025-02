Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH)Heidenheim - Dreister Schuh- und Fahrraddieb überführt

Am Mittwoch ertappte ein Fahrradbesitzer einen Dieb in Heidenheim. Der machte selbst vor Arbeitsschuhen nicht halt und nahm diese mit.

Gegen 22 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines Elektrofahrrades in der Talstraße. Der zunächst Unbekannte hatte sich über den unverschlossenen Hauseingang ins Gebäude und dann in den Kellerraum geschlichen. Im Untergeschoß fand der Dieb ein unverschlossenes und hochwertiges Pedelec der Marke Haibike. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete damit. Allerdings wurde der Dieb bei der Tat von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Aufnahmen stellte der Besitzer der Polizei zur Verfügung und gab so den entscheidenden Hinweis auf den mutmaßlichen Dieb. Der 38-Jährige war der Polizei bekannt und die Ermittler suchten ihn tags darauf an dessen nur wenige hundert Meter entfernten Wohnanschrift auf. Das entwendete Rad konnte die Polizei jedoch nicht auffinden. Allerdings hatte der 38-Jährige noch Arbeitsschuhe an, die er wohl auch in dem Gebäude in der Talstraße gestohlen hatte. Der Dieb ließ seine Sportschuhe sozusagen "im Tausch" gegen die Sicherheitsschuhe zurück. Auf den mutmaßliche Fahrrad- und Schuhdieb kommen nun gleich mehrere Anzeige zu.

