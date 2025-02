Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht auf Donnerstag waren erneut Diebe in Langenau unterwegs.

Vergangene Woche kam es bereits zu Diebstählen aus Fahrzeugen. Wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5970242.

In der Nacht auf Donnerstag waren nun erneut Diebe in Langenau unterwegs. Dort machten sie sich an mindestens drei Autos zu schaffen. Die standen in der Sudetenstraße, der Siebenbürgenstraße und in der Lindenstraße. Während sie in zwei Fällen nichts Brauchbares fanden, stahlen sie aus einem Auto Bargeld und eine Bankkarte. Die Karte nutzten die Unbekannter anschließend für den Kauf von Zigaretten an einem Automaten. Der Polizeiposten Langenau (Tel. 07345/92900) ermittelt nun.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor, auch wenn dieser verschlossen ist. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

