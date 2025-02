Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Reh kreuzt Fahrbahn

Am Donnerstag erfasste ein 52-Jähriger bei Schwendi ein Reh mit dem Auto.

Ulm (ots)

Um 21.30 Uhr fuhr der Mann auf der Landstraße 1268 von Dietenheim in Richtung Hörenhausen. Im Waldgebiet kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Fahrer des VW konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Wild. Das Reh sprang anschließend davon. Die Polizei Laupheim nahm den Wildunfall auf und informierte den Jagdpächter. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf etwa 500 Euro. Außerdem stellte die Polizei dem Autofahrer eine sogenannte Wildunfallbescheinigung aus.

Hinweis:

Die Polizei rät, besonders in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Autofahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten und die Warnblinkanlage einschalten. Das Tier hat so die Möglichkeit zur Flucht. Mit der Warnblinkanlage werden nachfolgende Autofahrer gewarnt.

