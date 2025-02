Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Feldstetten - Kollision mit Gegenverkehr auf der K7423

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 10.50 Uhr, befuhr eine 71-jährige mit ihrem Renault die K7423 von Feldstetten kommend in Richtung Laichingen. Auf Höhe des Industriegebietes kam sie aus noch ungeklärter Ursache teils auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fiat. Der 69-jährige Fiat Fahrer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein und wich nach links aus. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß bei dem der Mann leicht verletzt wurde. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand Sachschaden von etwa 20.000 EUR. Die Unfallstelle war etwa 2 Stunden aus beiden Richtungen her komplett gesperrt. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren an der Unfallstelle. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

