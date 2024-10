Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Veert - Einbruch in Einfamilienhaus

Terrassentür eingeschlagen

Geldern (ots)

In Geldern-Veert wurde im Zeitraum von Montag (14. Oktober 2024), 18:30 Uhr bis Dienstag (15. Oktober 2024), 20:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Utrechter Straße eingebrochen. Durch eine oder mehrere unbekannte Personen wurde das Glas der hinter dem Haus gelegene Terassentür eingeschlagen, anschließend gelangten der oder die Täter in das Haus und durchsuchten dort alle Räume. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Durch die Kriminalpolizei wurde die Spurensicherung durchgeführt, das ermittelnde Kriminalkommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des Tatortes gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell