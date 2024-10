Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mülltonne angezündet

zwei Jugendliche flüchten

Kleve (ots)

Am Dienstag (15 Oktober 2024) wurde die Polizei gegen 21:35 Uhr über einen Mülltonnenbrand an der Märkischen Straße in Kleve informiert. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Es handelte sich um eine Mülltonne, die vor einem Hauseingang abgestellt war. Durch einen Zeugen waren zwei augenscheinlich jugendliche männliche Personen beobachtet worden, die sich mit einem Feuerzeug an der Tonne zu schaffen machten. Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Siegener Straße/Triftstraße. Die Mülltonne brannte daraufhin sehr schnell vollständig und wurde letztendlich komplett zerstört. Die beiden flüchtigen Personen werden als ca. 178 cm groß, dunkel gekleidet, unter anderem mit grauen Jogginghosen, sowie mit mit aufgesetzten Kapuzen und vermummten Gesichtern beschrieben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell