Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mayen (ots)

Am 19.12.2024 kam es in der Zeit zwischen 15:30 - 16:15 Uhr in der Von-der-Leyen-Straße in Mayen zu einem Verkehrsunfall. Hier kollidierte ein Fahrzeug, vermutlich der Marke Mercedes-Benz, mit einem in einer Einfahrt befindlichen Steinpfosten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu sorgen. Bei Hinweisen auf das unfallverursachende Fahrzeug oder die fahrzeugführende Person melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen.

