POL-RZ: Radfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

14. April 2025 | Kreis Stormarn | 12.04.2025 - Bad Oldesloe

Am Samstag (12. April 2024) kam es gegen 12:10 Uhr auf dem Radweg der Straße Berliner Ring in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 66-jähriger Mann aus Bad Oldesloe mit einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) den gemeinsamen Geh- und Radweg des Berliner Rings von der Lübecker Straße kommend in Richtung Bahnhofsstraße. Aus dem angrenzenden Park/ Kriegsgräbergedenkstätte kam ein Radfahrer, der auf dem dortigen Gehweg fuhr. Er bog in den Geh- und Radweg des Berliner Rings ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der 66- jährige Bad Oldesloer und versuchte auszuweichen. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Der Radfahrer fuhr in Richtung Bahnhofsstraße weiter ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Der Verletzte wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrradfahrer konnte als männlich, ca. 20 Jahre alt, normale Statur und dunklen Haaren beschrieben werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Fahrradfahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501-0 oder per E-Mail: BadOldesloe.pr@polizei.landsh.de entgegen.

