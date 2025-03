Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nistertal - Diebstahl von Fahrzeugteilen

Nistertal (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20. und 21.03.2025, 19:00 bis 07:30 Uhr, wurden von einem nicht zugelassenen LKW-Anhänger, der auf einem Betriebsgelände in der Hornisterstraße in Nistertal abgestellt war, Bordwände und Rungen aus Aluminium abmontiert und entwendet. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Hinweise bitte an Polizei Hachenburg, 02662 95580.

