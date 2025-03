Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Samstag, dem 22.03.2025, kam es in Höhr-Grenzhausen im Einmündungsbereich der Mittelstraße/Bergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Hierbei wurde der Fahrradfahrer schwerverletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursachende Pkw flüchtete in Richtung der L 310 Höhr-Grenzhausen. Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen Audi Kombi handeln. Der Pkw müsste im Bereich der rechten A Säule und der Windschutzscheibe beschädigt sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell