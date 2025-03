POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Stein-wingert (ots) - Im Tatzeitraum zwischen dem 10.10.2024 bis 21.03.2025 versuchten bislang unbekannt Täter in die Friedhofshalle in Stein-Wingert einzubrechen. Hierbei konnten Hebelspuren an der Eingangstüre festgestellt werden. Ebenfalls wurde die angrenzende Hauswand um eine Gedenktafel herum beschädigt. Aus dem Inneren der Friedhofshalle wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche ...

