POL-PDMT: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall in Kirburg

Westerburg (ots) - Westerburg. Am Freitag, dem 21.03.2025, im Zeitraum von 19:30 bis 20:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Kaufland ein schwarzer Audi A5 am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher stieß vermutlich beim Ausparken gegen den Spiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Westerburg (02663 98050 o. piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte an: ...

