Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Noch Plätze für das E-Bike oder Pedelec-Training verfügbar

Oberbergischer Kreis (ots)

Sie fühlen sich mit Ihrem Pedelec noch unsicher? Sie haben ein neues Pedelec, sind jedoch länger nicht mehr Rad gefahren und würden gern unter fachlicher Anleitung den Wiedereinstieg üben?

Für das Pedelec-Training der VHS Oberberg in Kooperation mit dem adfc Oberberg Mitte und der Kreispolizei sind noch Teilnehmerplätze verfügbar.

Das nächste Training (Kursnummer: A2513580) findet am Samstag, 29. März 2025 in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr in 51643 Gummersbach, Mühlenbergweg 3 statt.

Eine schriftliche Anmeldung ist über www.vhs-oberberg.de oder per E-Mail an info@vhs-oberberg.de mit Angabe der Kursnummer möglich. Der Unkostenbeitrag beträgt 30,00 Euro.

Weitere Infos: https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/termine/training-von-umgang-und-fahrsicherheit-mit-dem-e-bike-oder-pedelec

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell