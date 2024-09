Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Herforst: Zeugen gesucht

Herforst (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 30.08.2024, 14:30 Uhr und Sonntag, dem 01.09.2024, 18:20 Uhr stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen Linienbus in der Beilinger Straße in Herforst am Fahrbahnrand ab. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte beim Vorbeifahren, vermutlich aufgrund des zu geringen Abstandes, mit dem genannten Linienbus. Hierdurch entstand Sachschaden am Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden geben, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

