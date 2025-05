Hauptzollamt Köln

HZA-K: Zoll beteiligt sich an Großeinsatz in Köln

Schwarzarbeit, Mindestlohnverstöße und Sozialleistungsmissbrauch aufgedeckt

Köln (ots)

Zwölf Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Kölner Zolls, beteiligten sich an einem Großeinsatz in der vergangenen Nacht in Köln. In neun Clubs, Shisha-Bars und Kiosken, wurden 39 Personen zu ihrer Beschäftigung befragt. Bei fünf Objekten ergaben sich bereits vor Ort konkrete Hinweise auf Verstöße.

"Bei drei angetroffenen Beschäftigten liegen klare Anhaltspunkte vor, dass sie von ihren Arbeitgebern nicht sofort zur Sozialversicherung gemeldet und somit umgangssprachlich schwarz beschäftigt wurden. Dafür, dass ihnen weniger als der gesetzliche Mindestlohn gezahlt wird, ergaben sich bei zwei befragten Personen erste Hinweise. Bei einem Angestellten gibt es konkrete Anhaltspunkte für den Missbrauch von Sozialleistungen", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Die Auswertungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dauern an.

