Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann leistet Widerstand am Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am späten Abend des 7. Dezember 2024 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz über eine Auseinandersetzung im Hauptbahnhof informiert. Die Bundespolizisten trafen einen Mann an, der sich in einem Streit mit Mitarbeitern der DB Sicherheit befand. Der 25-jährige tunesische Staatsangehörige, verhielt sich äußerst aggressiv. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mehrere Gegenstände mit Etiketten. Erste Ermittlungen ergaben, dass diese Waren aus einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof stammten und mutmaßlich gestohlen wurden. Zur Feststellung seiner Identität wurde der Mann zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof gebracht. Dort schlug der 25-Jährige wild um sich und beschädigte einen Brandmelder, wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu. Die Beamten legten dem Mann daraufhin Handfesseln an. Gegen die Maßnahme leistete er Widerstand und spuckte einer Beamtin ins Gesicht. Der Mann wurde anschließend in die Universitätsklinik Mainz gebracht. Die Bundespolizisten blieben unverletzt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung, Diebstahl und Missbrauch von Notrufen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell