Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots)

Am späten Abend des 6. Dezember 2024 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mainz über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant informiert. Beim Eintreffen der Beamten lag ein Mann am Boden, der von Mitarbeitern der Filiale festgehalten wurde. Nach ersten Ermittlungen war der 43-jährige Deutsche, zuvor mit seiner 36-jährigen Begleiterin in einen Streit geraten. Ein 34-jähriger Deutscher, der versuchte, den Streit zu schlichten, wurde von dem 43-Jährigen körperlich angegriffen. Dabei schlug der Mann auf den 34-Jährigen ein und warf ein Tablett nach ihm, das zerbrach. Mit einem abgebrochenen Teil des Tabletts bedrohte er anschließend den 34-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt die 36-jährige Begleiterin des Angreifers Verletzungen an der Wange und der Hand. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in das Universitätsklinikum Mainz gebracht. Die Bundespolizisten nahmen den 43-jährigen Mann vor Ort fest. Während der Festnahme kam es zu beleidigenden Äußerungen gegenüber dem 34-jährigen Mann. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Täter einen Wert von 0,97 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige entlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Volksverhetzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell