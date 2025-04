Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch in Apolda

Apolda (ots)

In dem Zeitraum vom 21.04.2025 mittags - 22.04.2025 um 14:00 Uhr nachmittags versuchten Unbekannte eine Tür aufzuhebeln. Die Täter wollten sich in der Erfurter Straße in Apolda über den Innenhof Zutritt zu verschaffen. Die Tür hielt Stand und es gelangte niemand ins Haus. Es entstand lediglich ein Sachschaden von ca. 50,- Euro an der Tür. Allerdings wurden bei der weiteren Besichtigung verschiedene Symbole, welche mit Bleistift auf die verschiedenen Türen aufgebracht wurden, entdeckt. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

