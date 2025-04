Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr ein 63-jähriger Audi-Fahrer die Bad Hersfelder Straße mit der Absicht der Vorfahrtsstraße nach links in Richtung Goetheplatz zu folgen. Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer die Schwanseestraße, aus Richtung Trierer Straße kommend, in Richtung Goetheplatz. Im Einmündungsbereich Bad Hersfelder Straße / Schwanseestraße missachtete der 41-Jährige die Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, sie blieben fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell