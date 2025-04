Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein und Versicherung, aber unter Drogen unterwegs

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag kam einem Kontaktbereichsbeamten der PI Weimar in der Buttelstedter Straße ein Moped entgegen, das aufgrund seiner Auffälligkeit schon aus der Ferne einem polizeibekannten Mann zugeordnet werden konnte. Der 31-jährige Weimarer wurde gestoppt, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren hatte das Moped keinen Versicherungsschutz und ein durchgeführter Drogenschnelltest schlug positiv an. Dem nicht genug, war der Mann in Begleitung eines weiteren Kradfahrers unterwegs. Dessen Maschine war ebenfalls nicht versichert und auch der 35-Jährige besitzt keine Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Mit Unterstützungskräften wurden beide Fahrer einer Blutentnahme zugeführt und die entsprechenden Anzeigen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell