Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Ladendiebstahl hinter Gittern

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: In einem Discounter in der Saasaer Straße ist am Donnerstagabend ein Mann beim Stehlen von Lebensmitteln erwischt worden. Er bezahlte nur einen kleinen Teil seines Einkaufs und flüchtete anschließend aus dem Markt. Mitarbeiter verständigten die Polizei, die den Dieb bei einer Suche im Stadtgebiet antrafen und festnahmen. Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass er bereits ein Hausverbot für begangene Diebstahlsdelikte im Markt hatte und gegen ihn ein Haftbefehl aufgrund eines ähnlichen Deliktes vorlag. Nachdem er die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion verbrachte, wird er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

