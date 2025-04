LPI-J: Beim Nachbarn geduscht

Jena (ots) - Bei einer Personenkontrolle am Donnerstagabend in der Merseburger Straße trafen die Beamten auf eine Frau, die eine geringe Menge an chemischer Substanz mit sich führte, welche dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt. Die Drogen wurden beschlagnahmt und die 32-Jährige als Beschuldigte in einem Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz belehrt. Im Anschluss konnte sie ihren Weg fortsetzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

