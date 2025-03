Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brandstiftung in leerstehendem Gebäude

Ötzingen (ots)

Am 11.03.2025 um 17:07 Uhr wurde der PI Montabaur ein Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Kirchstraße in Ötzingen gemeldet. Dort entzündeten unbekannte Täter ein Sofa. Durch mehrere Kräfte umliegender Feuerwehren wurde der Brand schnell gelöscht. Ein zu beziffernder Schaden entstand nicht, da es sich augenscheinlich um Sperrmüll handelte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell