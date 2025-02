Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Unbekannter Pkw gerät auf Gegenfahrbahn - Ausweichmanöver endet am Baum - Autofahrer gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.02.2025, gegen 06:40 Uhr, soll ein unbekannter Autofahrer auf der L 163 im Bereich der sogenannten Zollhäuser bei Baltersweil in den Gegenverkehr geraten sein. Der Gegenverkehr wich aus. Ein 42jähriger Pkw-Lenker war auf der Landstraße unterwegs in Richtung Jestetten. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein unbekanntes Auto entgegen. Dieses Auto wäre nach links auf seine Fahrspur abgekommen, wodurch er zur Verhinderung eines Zusammenstoßes nach rechts ausgewichen sei. Er kam von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und durchbrach den Zaun eines angrenzenden Grundstücks. An einem Baum im Gartengrundstück kam der Pkw des 42-Jährigen zum Stehen. Am Pkw entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Ein hinterherfahrender Zeuge wurde bereits festgestellt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet den Lenker des unbekannten Pkw-Kombi und weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07751 8316-0 zu melden.

