BPOL NRW: Bundespolizei stellt Jugendlichen mit Schlagring im Essener Hauptbahnhof

Essen - Seitingen-Oberflacht (ots)

Am Sonntagmittag (23. Februar) kontrollierten Bundespolizisten einen Minderjährigen im Hauptbahnhof Essen. Überprüfungen seiner Personalien zeigten, dass er bereits mehrfach per Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. In den Wachräumen stellte sich zudem heraus, dass er eine Waffe mit sich führte.

Gegen 12:20 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Essener Hauptbahnhof. Währenddessen wurden sie auf einen 17-Jährigen aufmerksam und unterzogen diesen einer Personenkontrolle. Zur Feststellung seiner Identität zeigte der deutsche Staatsbürger den Uniformierten ein Bild seines Personalausweises auf seinem Mobiltelefon. Eine Überprüfung seiner Daten ergab, dass die Staatsanwaltschaft Rottweil sowie das Amtsgericht Spaichingen, wegen Erschleichens von Leistungen und gefährlicher Körperverletzung, nach dem Aufenthaltsort des Minderjährigen suchen ließ.

Die Beamten setzten den Jugendlichen aus Seitingen-Oberflacht (Baden-Württemberg) über die Fahndungsausschreibungen in Kenntnis und führten ihn anschließend der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen zu. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Schlagring in der Umhängetasche des Deutschen auf. Der Schlagring ist eine, in der Regel aus Metall hergestellte und der Hand angepasste, Nahkampfwaffe, welche mit einem Durchgriff oder mehreren Öffnungen für die Finger versehen ist.

Die Uniformierten konfrontierten den 17-Jährigen mit dem Fund, der daraufhin angab, dass er nicht gewusst habe, dass es sich bei dem Schlagring um einen verbotenen Gegenstand handelt.

Nachdem die Einsatzkräfte die Mutter des Jungen über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt hatten, durfte er die Dienststelle verlassen und seinen Weg fortsetzen.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Waffe und leiteten gegen den deutschen Staatsbürger ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

