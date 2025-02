BPOL NRW: 60 Tage Haft nach versuchtem Diebstahl - Bundespolizei nimmt 35-Jährige fest

Aachen (ots) - Am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr eine zivile Streife der Bundespolizei Aachen das Aachener Kreuz. Was dann passierte, erlebt man auch nicht alle Tage. Aufgrund von Bauarbeiten gilt in diesem Abschnitt u.a. eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h bzw. im weiteren Verlauf 80 km/h. Die ...

mehr