Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 45-jährigen Gesuchten nach Diebstahl im Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Am 22. Februar soll ein 45-jähriger Deutscher diverse alkoholische Getränke in einem Supermarkt im Kölner Hauptbahnhof entwendet haben. Diese Tat brachte den Mann hinter Gitter... Gegen 10:00 Uhr wurde die Bundespolizei um Unterstützung nach einem Ladendiebstahl gebeten. Bei Eintreffen befand sich der Dieb in Begleitung des Ladendetektives. Dieser gab an, dass der Täter die Filiale betrat, diverse Getränkeflaschen in seinen Rucksack steckte und anschließend die Filiale verließ, ohne die Ware im Wert von ungefähr 32 Euro zu bezahlen. Die Beamten stellten die Identität des 45-Jährigen fest. Hierbei offenbarten sich aber nicht nur die Personalien: der Deutsche wurde in ganzen vier Fällen gesucht - ein Volltreffer! Neben dem Amtsgericht Koblenz und der Staatsanwaltschaft Köln, welche den Mann wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben hatten, suchte auch das Amtsgericht Linz wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach ihm. Zudem lag gegen den Polizeibekannten ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz vor. Diese hatte den Deutschen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Die Einsatzkräfte führten den Wohnungslosen der Dienststelle und, nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen, der Justizvollzugsanstalt zu.

