Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Exhibitionist belästigt Frau in Sauna

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem eine Frau am Samstag, 1. März 2025, in einer Sauna in der Feldmark eine unangenehme Begegnung mit einem Exhibitionisten hatte, sucht die Polizei den Unbekannten. Die 36-Jährige befand sich gegen 19 Uhr zum Schwitzen in einem Dampfbad in einer Freizeitanlage an der Feldmarkstraße. Mit ihr saß dort ein unbekannter Mann, der sich beim Sauna-Gang selbst befriedigte und dabei laut stöhnte. Als er dies auf Ansprache der Essenerin nicht unterließ, packte sie den Mann und warf ihn aus der Sauna. Wer kennt den Mann? Der Unbekannte ist etwa 30 bis 45 Jahre alt und hat eine stabile Figur mit dickem Bauch. Er hat außerdem dunkles, lichtes Haar sowie ein Feuermal am linken Arm und trug zur Tatzeit einen Zehn-Tage-Bart. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei unter 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell