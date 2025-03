Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche locken Mann in Hinterhalt

Gelsenkirchen (ots)

Am 28.02.2025 gegen 13:20 Uhr lockten zwei jugendliche Gelsenkirchener im Alter von 15 und 17 Jahren einen 43 jährigen Mann aus Mönchengladbach auf einen Waldweg zwischen Eppmannsweg und Valentinstraße in Gelsenkirchen-Hassel. Zuvor haben sich die beiden Jugendlichen in einem Internetchat als 21-jährige Frau ausgegeben und sich mit dem Geschädigten verabredet. An der vereinbarten Trefförtlichkeit traf er dann nicht auf die erhoffte Frau, sondern auf die beiden Jugendlichen, die ihn unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufforderten. Als der Geschädigte dieser Aufforderung nicht nachkam, flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Sie konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen gefasst werden und wurden später den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

