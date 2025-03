Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Bilanz der Polizei nach dem Spiel Schalke 04 - Preußen Münster/Verkehrschaos bleibt aus

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen dankt allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, die heute, 28. Februar 2025, ein wenig Geduld in und um Gelsenkirchen aufbringen mussten. Durch einen Streik im öffentlichen Nahverkehr fuhren keine Busse und Bahnen. Dies sorgte für volle Straßen, besonders in der An- und Abreisephase rund um das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und SC Preußen Münster, das um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena angepfiffen wurde. Das ganz große Chaos blieb aber aus. Viele Fans kamen zu Fuß oder mit dem Rad. Beim Spiel selber kam es wiederholt zu Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, da die mitgereisten Fans von Preußen Münster mehrmals massiv Pyrotechnik zündeten. In diesen Fällen dauern die Ermittlungen an. Schon vor dem Spiel wurden durch Polizeikräfte zahlreiche pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Auch hier wird ermittelt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell