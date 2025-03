BPOL NRW: Passanten angebettelt - Bundespolizist greift ein

Dortmund - Winterberg (ots) - Am Freitagabend (28. März) überprüften Bundespolizisten am Hauptbahnhof Dortmund einen Mann. Dieser hatte sich zuvor bereits aggressiv verhalten und versuchte wenig später die Einsatzkräfte in Form von Schlägen zu attackieren. Er landete wenig später im Polizeigewahrsam. Gegen ...

mehr