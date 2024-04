Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 6 brennende Container/ Streit um 50-Euro-Scheiin/ Versuchter Wohnungseinbruch

Lüdenscheid (ots)

Am Wochenende brannten in Lüdenscheid insgesamt sechs Altpapiercontainer. In keinem Fall gab es Hinweise auf den Verursacher. Anwohner löschten am Samstag gegen 10.25 Uhr den ersten Brand. Um 22.10 Uhr brannte der Inhalt eines Containers Unterm Freihof. Am Sonntag um gegen 0 Uhr brannten drei Papiercontainer an der Wefelshohler Straße und um 3.30 Uhr ein Abfallbehälter am Raithelplatz. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen.

Weil sie einen auf dem Boden liegenden 50-Euro-Schein aufgehoben hatte, wurde eine 50-jährige Frau am Freitagnachmittag von drei Männern angegriffen. Die Frau kam aus einem Geschäft im Stern-Center und sah den 50-Euro-Schein auf dem Boden liegen. Sie hob ihn auf. Bevor sie richtig nachdenken konnte, kamen zwei Männer auf sie zu, hätten sie angeschrien und geschubst. Ein dritter Mann kam dazu. Sie bekam Schläge ins Gesicht und wurde an den Haaren gezogen. Passanten gingen dazwischen. Der Polizei gegenüber sagen die drei Männer, dass ihnen die Frau den Geldschein nicht habe geben wollen. Die Lüdenscheiderin erlitt leichte Verletzungen. Die Männer konnten zwar glaubhaft machen, dass einem von ihnen der 50-Euro-Schein gehörte. Die Polizei ermittelt dennoch gegen die 16, 27 und 31 Jahre alten Männer wegen gefährlicher Körperverletzung.

Unbekannte haben am Samstag versucht, in ein Haus an der Breslauer Straße einzubrechen. Das misslang. (cris)

