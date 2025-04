Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gemeinsame Pressemeldung der Landespolizeiinspektion Jena und der Stadt Weimar zum Versammlungsgeschehen am 26.04.2025 in Weimar - Konkretisierung

Weimar (ots)

Die Polizei empfiehlt Durchreisenden und Weimarern, die nicht am Demonstrationsgeschehen interessiert sind, den Innenstadtbereich (Theaterplatz, Goetheplatz sowie Erfurter Straße, Steubenstraße und Frauenplan) am 26.04.2025 weiträumig zu meiden. Es wird zu einer erhöhten polizeilichen Präsenz sowie verstärkten Kontrollen in der Weimarer Innenstadt kommen. Aufgrund von Absperrmaßnahmen im Innenstadtbereich ist mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr und Straßenverkehr zu rechnen. Das Grundrecht der Pressefreiheit und die ungehinderte Berichterstattung nehmen für die Polizei einen hohen Stellenwert ein. Auf dem Goetheplatz wird ein zentraler Anlaufpunkt für Medienvertreter eingerichtet. Auf Wunsch besteht ab hier die grundsätzliche Möglichkeit der Begleitung von Medienvertretern durch Polizeikräfte durch den Einsatzraum. Telefonisch können Medienvertreter diese mobile Pressestellte unter der Telefonnummer 03641 81-1503 am 26.04.2025 ab 11:00 Uhr erreichen.

Die Landespolizeiinspektion Jena wird am morgigen Tag durch Einsatzkräfte aus dem gesamten Freistaat Thüringen unterstützt. Die Polizei geht konsequent gegen Verstöße nach dem Versammlungsgesetz sowie weiteren Rechtsvorschriften vor und schützt das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 8 Grundgesetz für alle Versammlungsteilnehmer jeglicher Versammlungen.

