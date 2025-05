Polizei Düren

POL-DN: Gestohlenes Fahrzeug im Feld aufgefunden

Düren (ots)

Bei der Kontrolle eines verdächtig abgestellten PKW im Bereich eines Feldweges an der Stockheimer Landstraße am Montagvormittag (19.05.2025) konnten die eingesetzten Beamten ein offensichtlich am Wochenende entwendetes Fahrzeug auffinden und sicherstellen.

Erste Ermittlungen bestätigten den Verdacht, dass das nicht zugelassene Fahrzeug in der Zeit von Samstag (17.05.2025), 13:00 Uhr, und Montag (19.05.2025), 11:45 Uhr, vom Gelände eines in der Nähe befindlichen Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße entwendet worden war und aufgrund fehlenden Kraftstoffs am Auffindeort zurückgelassen wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Personen, die im Verlauf des vergangenen Wochenendes etwas Verdächtiges im Bereich des Gewerbegebietes "Automeile" beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell