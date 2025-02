Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 523

Schwarzwald Baar Kreis) Unangepasste Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn (14.02.2025)

VS-Villingen - B 523 (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, verlor ein Autofahrer auf der Bundesstraße 523 die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich abseits der Straße. Der 31-Jährige fuhr, gegen 4 Uhr in Anbetracht der Straßenverhältnisse zu schnell von Weilersbach in Richtung Villingen und verlor die Kontrolle über seinen Mercedes Kleintransporter. Im Bankett überschlug sich sein Auto und kam auf der Straße zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und verletzte sich nur leicht. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

