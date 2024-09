Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Eigentumsdelikt in Holle

Hildesheim (ots)

HOLLE (hau). Am Freitagvormittag, den 20.09.2024 haben unbekannte Täter versucht, in eine Scheune mit angrenzendem Wohnhaus im Neuen Weg in Holle/ OT Heersum einzudringen. Nach bisherigen Ermittlungsstand haben sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zur Scheune verschafft und haben danach versucht, in das angrenzende Wohnhaus zu gelangen. Aus bislang unbekannter Ursache brach die Täterschaft die weitere Tatausführung ab und gelangte nicht ins Wohnhaus. An der Scheunentür sowie der Eingangstür zum Wohnhaus entstand Sachschaden.

Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell