POL-HI: Sachbeschädigung in Freden

Hildesheim (ots) - SÖHLDE / NETTLINGEN (erb). Am späten Abend des 19.09.2024 kam es in der Straße "Am Eiskeller" in 31185 Söhlde, Ortsteil Nettlingen, zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge parkte der Geschädigte seinen grauen VW um 20:00 Uhr vor seiner Garage unmittelbar neben der Straße. Gegen 21:50 Uhr ist er durch ...

mehr