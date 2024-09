Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsteilnehmer flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / NETTLINGEN (erb). Am späten Abend des 19.09.2024 kam es in der Straße "Am Eiskeller" in 31185 Söhlde, Ortsteil Nettlingen, zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge parkte der Geschädigte seinen grauen VW um 20:00 Uhr vor seiner Garage unmittelbar neben der Straße. Gegen 21:50 Uhr ist er durch Nachbarn auf einen Schaden an seinem Pkw aufmerksam gemacht worden, der vorher nicht vorhanden gewesen war. Ein Unfallverursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Durch die hinzugezogene Polizeistreife sind die Ermittlungen zur Sache aufgenommen worden. Es konnte roter Fremdlack am beschädigten VW gesichert werden.

Weitere Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth unter dem Telefonanschluss 050639010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell