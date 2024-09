Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Diebstahl in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Zeit vom 18.09.2024, 17:45 Uhr, bis 19.09.2024, 09:30 Uhr kam es zu einem Pkw-Diebstahl in der Schillerstraße. Die 41-jährige Geschädigte aus Duingen stellte ihren Pkw, einen grauen Seat Arosa, Baujahr 2004, mit Hildesheimer Kennzeichen, in der o.a. Zeit ab und ließ diesen unverschlossen zurück. Bei ihrer Rückkehr war der Pkw nicht mehr an der abgestellten Stelle.

Zeugen, welche Angaben zum Tathergang oder zur bislang unbekannten Täterschaft machen können, bzw. Hinweise zum Standort des entwendeten Pkw machen können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

