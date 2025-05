Polizei Düren

POL-DN: Gestohlener Roller ausgebrannt auf Feldweg aufgefunden

Bild-Infos

Download

Kreuzau (ots)

Am Dienstagmorgen (20.05.2025) wurde auf dem Radweg der Verlängerung Schneidhausen ein ausgebrannter Roller aufgefunden. Dieser war vorher entwendet worden.

P:Fotos Pressemeldung2025Mai..Brand Roller Kreuzau

Gegen 06:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der den Roller ausgebrannt auf dem Radweg entdeckt hatte. Durch die Beamten konnte der völlig zerstörte Roller zunächst nicht zugeordnet werden. Erst als gegen 09:45 Uhr ein 67-Jähriger aus Kreuzau seinen Roller als gestohlen meldete, wurde klar, dass es sich hier um den Besitzer handelte. Er hatte den Roller am Montag um 21:00 Uhr in der Straße An Burg Kreuzau auf einem Parkplatz abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert. Um 05:30 Uhr am Mittwoch fiel der Diebstahl auf.

Zeugen, die im Tatzeitraum An Burg Kreuzau oder in der Nähe des Radwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell